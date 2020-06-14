لن أعيش في جلباب أبي.. حديث الجمهور بعد مرور 24 عاما على عرضه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض قناة dmc الفضائية حاليًا المسلسل المصري القديم "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة الفنان الراحل نور الشريف ونخبة من النجوم.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب الـ 24 عامًا على العرض الأول للعمل، إلا أنه ما زال يحظى بجماهيرية واسعة ونسبة مشاهدة عالية جدًا.

وتصدرت الحلقة التي عرضت يوم الجمعة الماضي والتي شهدت حفل زفاف سنية ابنة عبدالغفور البرعي "نور الشريف" من نبيل "ياسر جلال" ابن الوزير السابق حديث رواد السوشال ميديا، الذين عبروا عن سعادتهم لعرض العمل والذكريات التي رافقت الحلقات، واصفينه بأفضل الأعمال الدرامية التي لا يمكن نسيانها أو الملل من مشاهدتها مهما مرت من سنوات.

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ورأى البعض أن قيام قناة dmc بإعادة عرض العمل، وعدم إعادة عرض أي من مسلسلات رمضان الماضية كانت خطوة ذكية جدًا، خاصة أن الجمهور بحاجة لهذه النوعية من الأعمال البسيطة والتي تذكرهم بالأيام الماضية والحياة البسيطة والعلاقات العائلية والاجتماعية التي تتجاهلها الكثير من الأعمال في الوقت الحالي.

كما تحدث البعض عن نجاح العمل وتحوله إلى ظاهرة بالرغم من أنه مسلسل عائلي لا يحتوي على أي مشهد خارج أو إطلالة جريئة لفنانة، حتى الراقصة التي ظهرت في حفل زفاف سنية كانت محتشمة بشكل كبير.

فيما تداول البعض صور أبناء عبدالغفور البرعي وزوجته فاطمة التي جسدت دورها بشكل احترافي ومميز الفنانة القديرة عبلة كامل، في الوقت الحالي وبعد مرور سنوات طويلة على عرض العمل.

وانتشرت صور للفنانة ناهد رشدي التي جسدت دور سنية، وأخرى للفنانة وفاء صادق مع أبنائها الشباب؛ إذ كانت قد جسدت دور بهيرة، بالإضافة لصورة للفنانة منال سلامة بشخصية "نفيسة"، وأخيرًا صورة للفنانة المعتزلة حنان ترك بالحجاب والتي كانت قد جسدت دور الابنة الصغرى نظيرة، كما انتشرت صور للفنان محمد رياض الذي كان قد جسد دور الابن الأكبر والوحيد للحاج عبدالغفور "عبدالوهاب".

والمسلسل يروي قصة كفاح رجل فقير يتزوج من فتاة فقيرة إلا أن طموحه يحوله لرجل ثري جدًا وناجح يحلم العديد بأن يصبحوا مثله باستثناء ابنه الذي يرفض العيش في جلباب والده، ويحاول أن يخلق مسارا مختلفا له، مع أحداث عائلية طريفة ومميزة.