شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. فريق مسار اجبارى يحيى حفلا غنائيا أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى فريق مسار اجبارى حفل أون لاين يوم الاثنين المقبل بسبب الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرا وانتشار فيروس كورونا ومنعا للتجمعات والوقاية منه ومن المقرر أن يقدم الفريق مفاجآت عديدة لجمهوره.

وأحيا سابقا عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم رامى عياش وتامرعاشور واحمد جمال لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.

وطرحت مؤخرا فرقة مسار إجبارى أغنية "رغم المسافة" بمشاركة المطربة والممثلة أسماء أبو اليزيد، وتقول كلماتها: رغم المسافة اللى بينك وبينى.. برغم الظروف حسن السنين اللى سابق حنينى.. مدوبنى خوف رغم المسافة اللى بينك وبينى".

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أسماء أبو اليزيد أحد أعضاء الفريق الغنائى بهججة وهى فرقة ويتكون من 5 فتيات تقدم أغانى الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة، تأسست فى 2015 وقدّمت العديد من الحفلات داخل القاهرة.

وخاضت مسار إجباري مؤخرا مغامرة إعادة تقديم مناجاة "حد تايه" على طريقتها الموسيقية الخاصة، عبر مزج بين الشعر الغنائي ودعاء "أشكو إليك ضعفي"، مع إيقاعات البيز وأداء هاني الدقاق في الغناء وأطلقتها بشكل أغنية منفردة، تعقب خوضها تجربة تقديم أول حفل اونلاين في مصر.