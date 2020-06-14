الفنانة وفاء صادق برفقة نجليها في أحدث ظهور لهما.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية وفاء صادق، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرم”، بصورة حديثة لها برفقة نجليها.

وفاء صادق، ظهرت في الصورة محتضنة ولديها اللذين أصبحا في مرحلة الشباب، وعلقت على الصورة قائلة: “الثلاثي الرهيب.. متحرمش من حضنكم أبدا يا قلبي وروحي.. ربنا يحفظكم”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالهم خاصة أنها من المرات القلائل التي تنشر فيها صور من يومياتها الخاصة.

يذكر أن وفاء صادق شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فلانتينو”، وهو من بطولة الفنان عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

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وفاء صادق انفصلت عن زوجها عام 2002، بعد زواج استمر 5 سنوات أمر عن ولديها طارق ونور، واتهمته مؤخرًا بالتزوير في أوراق رسمية تتعلق بوظيفته من أجل التهرب من الإنفاق على ولديه.

وفاء قالت في رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، إنها لم تعتاد الحديث عن أمورها الشخصية على الملأ ولكن هذه القضية لا تخصها وحدها ولكن تخص فئة عريضة من النساء اللاتي يتعرضن للظلم بسبب الرجال.

الفنانة المصرية قالت إن طليقها قام بتزوير أوراق من أجل أن يثبت أنه موظف بسيط، ويرفض أن يدفع مصروفات جامعة ابنه، رغم أنها تتجاهل أن تطلب منه شيئا منذ سنوات وتتكفل هي بكل المصروفات.

وأضافت، أن مبلغ 20 ألف جنيه الذي طلبته هو ربع ما تدفعه لواحد من ولديها في عام واحد، ولكنه يرفض الدفع، بدعوى أنها تبالغ في المصروفات وتدخلهم مدارس غالية الثمن.