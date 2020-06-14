آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد حماته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري آسر ياسين بعيد ميلاد حماته، وحرص على مشاركة محبيه بأجواء الحفل بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه برفقة زوجته ونجليه.

آسر وزوجته وطفليهما ظهروا يغنون لحماته التي كان لافتاً حرصها على التواجد بعيداً عنهم، حتى أنها اشارت لهم بعد ان أطفأت شموع قالب كيك عيد الميلاد، بشكل يوحي باحتضانها لهم، مما يعكس حرص العائلة على فكرة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار وباء كورونا.

فانز آسر لاحظوا الجملة المكتوبة على قالب الكيك، وهي «Hey Sugar »، وهي جملة آسر الشهيرة بمسلسله الأخير «100 وش».

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وفي الوقت الذي تلقى فيه آسر تهاني محبيه متمنيين لحماته الصحة وطول العمر، أعرب أغلبهم عن اعجابهم بمستوى رشاقتها وعفويتها بالرغم من تقدم عمرها.

يُذكر أن آسر ياسين متزوج من كنزي عبدالله، وقد رٌزق منها بثلاث أطفال هم «طاهر وأمين»، وحديثاً، انجبت كنزي طفلهما الثالث «زين» منذ أيام.

رمضان الماضي، تألق آسر في بطولة مسلسل «100 وش» أمام نيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ودنيا ماهر، ومصطفى درويش، وحنان يوسف، وزينب غريب، وسلوى محمد علي، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج شركة العدل جروب