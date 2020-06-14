انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم يعود للواجهة.. والزوجان يكسران صمتهما لمواجهة الشائعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت في الفترة القليلة الماضية أنباء قوية تصدرت الترند الفني المصري والعربي حول انفصال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

ورغم كونها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الأنباء حول الزوجين، قرر الرداد وإيمي كسر صمتهما، ونفي هذه الأنباء من خلال تصريحات شددا فيها على استمرار علاقتهما الزوجية بدون خلافات، حيث كتب الرداد: «الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم».

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أما إيمي فأعربت عن استغرابها من ظهور مثل هذه الشائعة كل فترة، وقالت: «لا توجد أي مشاكل بيني وبين حسن والحمد لله الحياة بيننا مستقرة»، مضيفة: «لا أعرف من وراء هذه الشائعة فقد تفاجأت بها تنتشر على مواقع التواصل عبر صفحات بعض الصحفيين ولكن على أي حال هذه الأمور لم تعد تزعجني فقد اعتدت على هذا النوع من من الشائعات الغريبة».

يُذكر أن حسن الرداد احتفل بزفافه على إيمي سمير غانم بحفل ضخم، حضره أبرز نجوم الفن والإعلام، بعد قصة حب جمعتهما يوم 4 نوفمبر 2016.

من ناحية أخرى، غابت إيمي عن المشاركة في دراما رمضان 2020، بينما نافس حسن الرداد بمسلسل «شاهد عيان» تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ‏ممدوح ‏شاهين، وقد شارك في بطولته أمام هنا شيحة، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، أحمد صيام، وغيرهم.