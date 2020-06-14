تجمع بين الرومانسية والجاذبية.. زبيدة ثروت في صور نادرة

رنا صلاح الدين - في مدينة الإسكندرية ولدت الفنانة زبيدة ثروت يوم 14 يونيو عام 1940 والتي نشرت صورتها على غلاف مجلة الجيل بعد أن فازت في المسابقة التي نظمتها المجلة.

بدأت التمثيل في عام 1956 من خلال فيلم دليلة، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وتعمل كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخول زبيدة ثروت إلى عالم الفن وراغبًا في أن تكون محامية ناجحة مثله خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية.

تركت زبيدة المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني، ومن أهم أفلامها: يوم من عمري، في بيتنا رجل، زوجة غيورة جدًا، حادثة شرف، زمان يا حب أنا وزوجتي والسكرتيرة الأحضان الدافئة، الحب الضائع.

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اعتزلت الفن في أواخر الثمانينات وتوفيت عشاء يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر عام 2016 في مستشفى الصفا بالمهندسين، التي تم نقلها إليه بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

كان آخر ظهور لزبيدة ثروت في برنامج مع الإعلامي عمرو الليثي والذي ظهرت فيه بملامح صدمت الكثيرين ممن أحبوها حيث خط الزمن على وجهها مغيرا ملامحها الجميلة التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها وهي تلك ا لملامح التي تكشف عنها هذه الصور النادرة.