رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عن وفاة شقيق الفنانتين بوسي ونورا، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

بوسي شلبي، قالت في تدوينتها: “توفي محمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا اسكنه الله فسيح جناته أزمة قلبيه خالص التعازي للأسرة”.

Advertisements

ولم يتم الكشف عن تفاصيل تشييع الجثمان وموعد الجنازة، أو أي تفاصيل أخرى.

وكانت هدى، الشقيقة الكبرى للنجمتين بوسي ونورا، توفيت في مارس الماضي، وتم تشييع جثمانها بحضور الأهل والأصدقاء وعدد محدود من نجوم الفن.

يذكر أن جنازات النجوم تقام خلال الفترة الحالية بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء وبحضور قليل من نجوم الفن، وذلك بسبب فيروس كورونا، ويتم اتخاذ الإجراءات لوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من كمامات طبية وقفازات طبية.