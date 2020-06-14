شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن تجسيد دور أحمد زكي.. هاشتاج رمضان أفضل من أحمد زكي تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات المؤلف وحيد حامد الأخيرة عن مشروع مسلسل يتعرض لسيرة حياة الفنان الراحل أحمد زكي تفاعل كبير من جانب محبي وعشاق احمد زكي، خاصة مع الإعلان عن أن بطل العمل سيكون محمد رمضان، وما ان انتشر هذا الخبر حتي تفاعل الكثيرين من رواد السوشيال ميديا مع هذا الأمر مثلما ظهر عبر موقع تويتر حيث دشن البعض هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي"، وهو الهاشتاج الذى تصدر التريند حيث أكد خلاله عدد من رواد تويتر ثقتهم في أن رمضان سيتمكن من لعب الشخصية بشكل كبير رغم التحديات الكبيرة التي تحفل بها شخصية زكي، والذى اعتاد على تجسيد أعقد الشخصيات.



رمضان واحمد زكي

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وكان أكد الكاتب الكبير وحيد حامد لـ"الخليج 365" فى وقت سابق أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، لافتاً إلى أن المشروع مازال قائما في مرحلة الكتابة.

وأضاف وحيد حامد أنه لم يحدد موعدا لكى يبدأ في كتابة المشروع، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامى أكد له أن العمل سيعرض في موسم رمضان 2022، ولم يتعاقد عليه حتى الآن مع أى جهة منتجة، فهى مجرد فكرة قائمة حتى الآن.

يشار إلى أن آخر أعمال وحيد حامد مسلسل "الجماعة 2" للمخرج شريف البندارى بطولة إياد نصار، محمد فهيم وصابرين وأحمد عزمى، وعبد العزيز مخيون ونضال الشافعى وأخرون.

بينما النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى تعاونا سوياً في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "البرنس" الذى حقق نجاحاً جماهيراً وقت عرضه وشارك في بطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد زاهر وروجينا وادوارد، وأخرون من النجوم.