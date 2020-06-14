شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلي للثقافة بأمانة دكتور هشام عزمي ، عن أسماء الفائزين في المسابقات التي نظمتها إدارة المسابقات بالمجلس برئاسة ماجدة الرفاعى ، والشاعر رجب الصاوي مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض ، ومنها مسابقة التأليف المسرحي الذي فاز فيها كلا من الكاتب إبراهيم الحسيني مناصفة مع الكاتبة أمال الميرغني بالمركز الأول ، وكذلك فاز بالمركز الثاني الكاتبة هدى سعيد مناصفة مع الكاتب مؤمن محمد .

الجدير بالذكر أن إدارة المسابقات بالمجلس الأعلي للثقافة كانت قد اعلنت عن مسابقة "التأليف المسرحي"، والتي تبلغ قيمة الجوائز 25000 خمس وعشرين ألف جنية للجائزة الأولى، و15000 خمسة عشر ألف جنيه للجائزة الثانية، و10000 عشرة ألاف جنية للجائزة الثالث، وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

Advertisements

وكانت شروط المسابقة كما أوضحها المجلس الأعلى للثقافة،‪كالتالى ‬أن يكون المتقدم مصري الجنسية‪، ‬أن يقدم المتسابق بعدد أربع نسخ من النص المسرحي مكتوبة على الكومبيوتر‪، ‬لا يتم استرداد الديوان بعد فحصه‪ ، ‬ألا يتقدم المتسابق بالنص المسرحي لمسابقة أخري حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس الديوان في أى مسابقة أخري‪ ، ‬على المتقدم التوجة لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء إستمارة المسابقة وتسليم: (السيرة الذاتية مختصرة ومطبوعة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكي برقم الحساب)، أو إرسالها على العنوان: (1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة .