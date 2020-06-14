شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر وشريهان فى وصلة غزل عبر تويتر بسبب الحفل الأخير.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثناء كبير حصدته المطربة امال ماهر ومديح من جانب النجمة شريهان، مثلما ظهر عبر الحساب الرسمي للأخيرة على موقع تويتر، وهو الأمر التي لم تفوته آمال ماهر حيث ردت علي كلام شريهان بكتابة رسالة لها قالت فيها : " مش حاقدر اقول غير اني بحبك من كل قلبي ودي كلمة قليلة من اللي جوايا ليكي ولو فيه تعريف للتميز والابداع والنجاح فهو شريهان".

وذلك بعدما كتبت شريهان خلال الساعات الماضية تعليقاً على إعجابها بجمال وصوت آمال ماهر كلمات وجهتها للأخيرة قالت فيها : " وجودك أنتي كا صوت مصري أصيل موهوب وصادق، صوت يحيي القلب ويدخل بدون أي إستئذان "لأنه حقيقي" وسام على صدورنا نحن جميعاً.. أو على الأقل وسام على صدري أنا شخصياً. حماكي ربي وزادكِ موهبةً وجمالاً و إبداع".



امال ماهر وشريهان

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وكانت أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها البالغة بعد إحيائها حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور أمام سفح الأهرامات، وعقب تصدرها قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة.

وقالت النجمة آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: "أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة وردودكم اسعدتني جدا واتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب اكون قدرت اعمل حاجة تسعدكم".

وأحيت آمال ماهر الحفل الغنائي الذي استمر حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.