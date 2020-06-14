شكرا لقرائتكم خبر عن باليرينا.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها مع الباليه بصورة تظهر مدي رشاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة نيللي كريم بعشقها الكبير لرقص الباليه خاصة مع تعلمها هذا الفن في طفولتها مما جعلها تحتفظ بمكانة كبيرة في قلبها له، تظهر كلما تأتي الفرصة للتحدث عن علاقتها به في أية مناسبة، .. نيللي كريم استعادت ذكرياتها مع فن الباليه من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وعلقت عليها بكتابة : "عودة إلي الباليه".



نيللى كريم على تويتر

على جانب آخر تعيش النجمة نيللى كريم قصة حب جديدة وبطلها رجل الأعمال عمر إسلام، وبعد نجاحها فى موسم رمضان 2020 فى بطولة مسلسل بـ 100 وش مع النجم آسر ياسين، لاحقت شائعات الزواج النجمة لكنها أوضحت أن الأمر مجرد خطوبة والزواج سيكون نهاية العام الجارى.

حيث احتفلت النجمة نيللى كريم بخطوبتها في جو عائلى للغاية على رجل الأعمال عمر إسلام، بحضور مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ، وبعيدا عن التجمعات لمراعاة الإجراءات الإحترازية التي توصى بها وزارة الصحة، لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

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وقالت نيللى فى وقت سابق لـ"الخليج 365"، إن الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام بخاصية الأستورى كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجارى.

وانتشر على مدار الأيام الماضية خبر زواج النجمة نيللى كريم، ووقتها تواصل معها الخليج 365"، حيث أكدت فى تصريحات خاصة، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.