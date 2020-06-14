ايتن عامر لـ"تامر عاشور": ابعتلى تصبيرة من الألبوم.. والمطرب: "هخلصه أسرع علشانك"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجمة ايتن عامر مؤخراً عن الحالة التي تعيشها حالياً، حينما قالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هو انا حالياً من ناقصني غير البوم تامر عاشور"، ليرد عليها الأخير بتغريدة : "لا يبقي نخلصوا بسرعة بقه"، وهي التغريدة التي لم تقف عندها ايتن عامر حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "ابعتلي تصبيرة طيب".

على جانب آخر نشرت الفنانة ايتن عامر خلال الفترة الأخيرة عبر حسابها على "إنستجرام"، من أمام منزلها، وهى تقود "سيارة أطفال"، وعلقت آيتن على الفيديو قائلة، "اوعى السريع.. يا رب بنتى ما تشوفنى"، حيث داعبها بعض أصدقائها من الوسط الفنى على الفيديو الكوميدى، حيث علق أحمد الشامى قائلا "متتهواريش خدى بالك".

شاركت آيتن عامر جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها علي تطبيق "تيك توك"، مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، أستوحا بها شخصية النجمين نيللي كريم وآسر ياسين فى مسلسل "بـ100 وش"، والذي نال عدد كبير من الإعجابات تخطت 27 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.

كما

آيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدور "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن ، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.