شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف تنعى خالها: أشهد على حسن أخلاقك كنت فعلا ملاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مي نور الشريف على نعى خالها الذى توفي مساء السبت إثر شرخ في الشريان الأورطي، بنشر مجموعة من الصور التي تجمعهما من دولاب الذكريات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتبت مي نور الشريف على الصور "خالي حبيبي في ذمة الله.. توفي اليوم إثر شرخ في الشريان الأورطي. أشهد على حسن أخلاقك كنت فعلا ملاك. ربنا يغفر لك ويرحمك ويعفو عنك ويدخلك الجنة بدون سابقة عذاب يا حبيبي وابن حبيبتي. الرجاء الدعاء له والفاتحة".

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وشاركت مى نور الشريف منذ ايام، صورة قديمة لها مع شقيقتها "سارة" تجمعها مع والدها النجم الراحل نور الشريف خلال تصوير فيلم "آخر الرجال المحترمين"، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" أنا و سارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم " آخر الرجال المحترمين".

وكانت وثقت الفنانة مي نور الشريف الأجواء الرمضانية التي تعيشها مع والدتها الفنانة بوسي، في مقطع فيديو جديد نشرتها عبر الاستوري الشخصي لها بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت به الفنانة بوسي وهي تقوم بعمل "سمبوسك بالجبنة ودقة الزعتر" استعدادا لمائدة الإفطار الرمضانية، وسرعان ما عرضت مي نور الشريف مساعدتها في الإعداد وكان رد الأولى ساخرة "نتاشة".