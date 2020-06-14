بعد رحيله.. مي نور الشريف تنشر صورًا لخالها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورًا لخالها محمد قدري، الذي توفي أمس 13 يونيو الجاري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصور: " خالي حبيبي في ذمة الله... توفي اليوم اثر شرخ في الشريان الأورطي، أشهد علي حسن أخلاقك كنت فعلا ملاك، ربنا يغفر لك و يرحمك و يعفو عنك و يدخلك الجنة بدون سابقة عذاب يا حبيبي و ابن حبيبتي. الرجاء الدعاء له و الفاتحة".

وأعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"توفي محمد قدري، شقيق بوسي ونورا، أسكنه فسيح جناته، أزمة قلبية، خالص التعازي للأسرة".

وكانت هدى، الشقيقة الكبرى للنجمتين بوسي ونورا، توفيت في مارس الماضي، وتم تشييع جثمانها بحضور الأهل والأصدقاء وعدد محدود من نجوم الفن.