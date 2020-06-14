فيديو| عمرو محمود ياسين عن شريف منير: "فنان محترم وأسرته محترمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق المؤلف عمرو محمود ياسين على الفيديو الذي نشره الفنان شريف منير لابنتيه "كاميليا وفريدة"، بعدما تعرضا للتنمر والإساءة .

ونشر عمرو الفيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "يعني معنديش كتير أقوله غير إن ‏شريف منير فنان محترم عنده أسرة محترمة. ربنا يبارك فيهم . وعنده حق الناس لازم تتعامل بأدب مع بعض مش معقول البلطجة ‏والتنمر اللي بيحصل ده".‏

ونشر الفنان شريف منير، أمس السبت، مقطع فيديو يجمعه بابنتيه "فريدة وكاميليا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال منير في الفيديو مشيرًا إلى ابنتيه: "مساء الخير، دول المذنبين، دول المتهمين، اللي عملوا المصيبة، اللي بوظوا البشرية، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لان الناس اللي شتموني بيكلموني بالدين، هما دول اللي أذوا الدنيا كلها البنتين الكبار أوي".

وأضاف منير: "بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر كل الناس اللي دعمتني، ودعمت فريدة وكاميليا، وأنا بشكركم على إحساسكم وشعوركم".

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وتابع منير: "اللي طالبه منكم النهاردة لازم يكون في وقفة قوية، لازم كلنا نبقى إيد واحدة، أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج ما تسكتوش، أعملوا بلاغ، الأهتمام غير طبيعي من قبل النيابة، والناس فارق معاها الموضوع جدا، وعايزين يساعدوا".

وكان الفنان شريف منير قد أعاد نشر صورة ابنتيه "كاميليا وفريدة"، بعد حذفها من حسابه بموقع "إنستجرام".

وكشف "منير"، سبب حذف الصورة وإعادة نشرها مرة أخرى قائلًا: "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة، فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما أنشُرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هتاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا".