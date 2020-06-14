فهمي وهنا يستمتعان بالصيف وعمرو يوسف مع ذكريات السفر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عمرو يوسف

نشر الفنان عمرو يوسف صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقته شنط سفر، وعلق: "ودي كلها شنط حضرتك؟ اه أنا بحب أسافر خفيف.. ذكريات السفر الجميل".

ياسين السقا

نشر ياسين نجل الفنان أحمد السقا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "حمام سباحة".

دانييلا رحمي

نشرت الفنانة دانييلا رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، وعلقت: "بحب الصيف".

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة تجمعها بطفلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى حضن في الدنيا".

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محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من كواليس كليب "كورونا فيروس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة "سيلفي" له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة بإطلالة شتوية.

شذى

نشرت المطربة شذى صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، من إجازتهما الصيفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها من داخل "محل تجميل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصورة بملابس كاجوال.