محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رد الفنان حسن الرداد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.
وكتب الرداد، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الصحافة الصفراء لا تنتهي ، للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".
وتزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم 4 نوفمبر عام 2016.
وشارك حسن الرداد في مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حسن الرداد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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