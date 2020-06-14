أول تعليق من حسن الرداد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان حسن الرداد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وكتب الرداد، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الصحافة الصفراء لا تنتهي ، للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".

وتزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم 4 نوفمبر عام 2016.

وشارك حسن الرداد في مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ‏ممدوح ‏شاهين‎.‎