فن ومشاهير

أول تعليق من حسن الرداد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان حسن الرداد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وكتب الرداد، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الصحافة الصفراء لا تنتهي ، للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".

وتزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم 4 نوفمبر عام 2016.

وشارك حسن الرداد في مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ‏ممدوح ‏شاهين‎.‎

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