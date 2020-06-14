فيديو .. حمادة هلال يطرح برومو أحدث كليباته طحن في طحن

طرح الفنان حمادة هلال البرومو الرسمي لأحدث كليباته، والذي يحمل اسم طحن × طحن، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب طحن × طحن من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا، ومن المقرر طرحه قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان جمالها، وهو من إخراج أحمد عاطف، والأغنية من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، وشاركه في الغناء الفنانة منة عرفة، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا كليب بعنوان، وهو من إخراج أحمد عاطف، والأغنية من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، وشاركه في الغناء الفنانة منة عرفة، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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