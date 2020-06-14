شام الذهبي تكشف حقيقة خطوبتها على معتز نصير

كشف الدكتورة شام الذهبي ابنة النجمة أصالة حقيقة خطوبتها على الدكتور معتز نصير، ونفت شام خطوبتها، وجاء ذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرحت شام الذهبي قائلة: مش صحيح انا لسا ما خطبت بليز تأكدوا من صحة اخباركم قبل ما تنشروها.. أما بالنسبة لزيارة أهل معتز لبيت أصالة، فكانت فقط بهدف تلبية دعوة الغداء،

والأمر لم يصل بعد إلى الأمور الرسمية.

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يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان جيتني مكسور، وهي كلمات ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيــــــع سيروس، كما كسرت الأغنية حاجز المليون في أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.