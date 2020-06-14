تراند اليوم : قنبلة رمضان 2021.. «نسل الأغراب» يجمع السقا مع أمير كرارة

وكالات

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، تعاقد الفنان أحمد السقا، والفنان أميرة كرارة، على بطولة مسلسل “نسل الأغراب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وهو قصة وإخراج محمد سامي.

حضر التعاقد المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى، والمؤلف والمخرج محمد سامى، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة خلال موسم دراما رمضان المقبل.

كان آخر تواجد للنجم أحمد السقا فى موسم دراما رمضان قبل الماضى بمسلسل”ولد الغلابة”، للمخرج محمد سامى، تأليف أيمن سلامة، بينما كانت أخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل “الاختيار”، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسى.

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