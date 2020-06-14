تراند اليوم : محمود حميدة يستعيد ذكريات بحب السيما بهذة الصورة – شاهد

نشر الفنان محمود حميده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” صورة من فيلم بحب السيما.

واستعاد النجم الكبير بتلك الصورة ذكريات الفيلم الذى مر عليه ١٦ عامًا.

وعلق متابع”الفيلم ده حلو جدا”، وأضاف آخر “انت نجم كبير وبتحبك”، وعلق آخر “من ١٦ سنة بس لسه بنتفرج عليه”

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ويشارك النجم محمود حميده النجم أحمد عز وأحمد فهمي في فيلم العارف الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل عرضه حتى الآن.

فيما حقق الإعلان التشويقى لفيلم العارف الكثير من المشاهدات.

فيلم “العارف” بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن إخراج احمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرچي فيلم.