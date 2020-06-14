تراند اليوم : نوال الزغبي تشيد بحفلات الأون لاين: الشئ المناسب لهذة الفترة

أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أن حفلات البث المباشر عبر الإنترنت “أون لاين” هي الحل الأنسب للفترة الانتقالية التي نعيشها، وستكون لها هي أيضاً حفلات أون لاين وتعتبر هذه الخطوة ذكية من قبل القيمين عليها.

وقالت في حوار مع “العربية.نت”، إن الجمهور الخليجي ذوّاق للفن ويسمع الأغنية الجميلة سواء كانت خليجية أو بلهجة مختلفة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأغنيات التي أطلقتها سابقاً وحققت من خلالها انتشاراً بدول الخليج.

كما قالت إنها في طور التحضير لأكثر من مشروع وسبق وأعلنت عن أغنية ستجمعها بالفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي وبدأت بتنفيذها.

من جهة ثانية تمارس صاحبة “نص القلب”، خلال فترة الحجر المنزلي عدة هوايات، مثل ممارسة الرياضة لتحافظ على رشاقتها وحياكة الصوف التي تعتبرها هوايتها المفضلة وهذا يمنحها الراحة النفسية.

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كما أنها تقضي الكثير من الوقت مع العائلة وفي التواصل مع الناس عبر السوشيال ميديا، وقد اكتشفت أنها بدأت تستغل وقتها للقيام بأمور تحبها كانت قد أهملتها سابقاً بسبب زحمة العمل والسفر على حد تعبيرها.

هذا وتلتزم النجمة اللبنانية، بكافة إجراءات الوقاية اللازمة والضرورية للحفاظ على سلامة الجميع من حولها لأنها حريصة على صحتها وصحة عائلتها وترى أن المسألة ليست مسألة خوف بقدر ما هي حرص ومسؤولية، مشيرة إلى أن هذا الفيروس لم يتحول عندها إلى وسواس.

تابعت في ذات السياق معتبرة أن هناك حكمة من ظهور فيروس كورونا “فوجوده غيّر مجرى حياتنا”، لذلك تمنت “ألّا تطول هذه الحالة بسبب تداعيات الفيروس الاقتصادية والصحية والاجتماعية وعواقبه، ستكون كبيرة للأسف” حسب وصفها.

وعمّا إذا كانت ستغادر لبنان مع عائلتها للهجرة قالت إنها لن تخوض حالياً في هذه التفاصيل، ولو أن الهجرة باتت مشروعاً للكثيرين وتمنت أن تنجلي الأمور وتهدأ الحال قريباً وتعود الحياة إلى سابق عهدها لأن الناس بحاجة إلى الاستقرار والأمان.