تراند اليوم : إسمع وإستمتع.. لطيفة تطرح أغنية جديدة بعنوان ” للشمس ” – فيديو

طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغانيها “للشمس” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان و توزيع أمين القلسي.

كانت لطيفة نشرت برومو كليب اغنيتها الجديدة “للشمس” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تمهيدا لطرحها.

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وعلقت لطيفة، قائلة: «للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه .. استنوا أغنيتي الجديدة ‎” للشمس” كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وطرحت لطيفة مؤخرًا البومها الجديد “أقوى واحدة” والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.