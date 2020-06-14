بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة شقيقتها الإعلامية الراحلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الذكرى العشرين لوفاة شقيقتها الإعلامية الراحلة أحلام شلبي.

بوسي شلبي نشرت صورة قديمة من طفولتها جمعتها بشقيقتها الراحلة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “مر عشرون عام علي رحيلكك لن انساكي يوم كنت الام والاخت والقدوه”.

بوسي طلبت من محبي شقيقتها الراحلة بالدعاء لها، بقولها: “ادعوا لك بالرحمه واطلب من كل محبي اختي احلام شلبي يدعو لها في ذكري وفاتها اليوم الفاتحه#احلام_شلبي”.

Advertisements

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد أحيت مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، ووجهت له رسالة مؤثرة بهذه المناسبة.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “غدا عيد ميلادك كنت أنتظره وساظل انتظره لانه كان يوم سعاده لي ويوم خاص لي سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس البتحبك الدعاء والصدقه وحشتني وبحبك الفاتحه”.

وأحلام شلبي إعلامية مصرية راحلة ولدت فى عام ١٩٤٢، والتحقت بالتليفزيون المصري عام ١٩٦٨، وقد لقبت بـ “شقراء التليفزيون المصري”.

قدمت عدة برامج منها (ذكريات، من أغانى الأفلام)، وقد ظهرت فى عدد من المسلسلات والأفلام بشخصيتها المهنية مثل مسلسل “المحاكمة” ١٩٩٣ وفيلم “أنغام” ١٩٨٦ و”عصابة حمادة وتوتو” ١٩٨٢ و”جذور فى الهواء” ١٩٨٦.

وتزوجت أحلام شلبي من اللواء محسن السعيد، شقيق د.مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق وأنجبت منه، وتوفيت فى ١٤يونيو عام ٢٠٠٠.