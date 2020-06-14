كارلا حداد في أول تعليق لها بعد انفصالها “سيناريوهات وهمية” و “عيب”

في مستهل حلقة “في male”، أكدت مقدمة البرامج كارلا حداد أنها تلقت الكثير من الرسائل بعد اعلان انفصالها عن زوجها الفنان طوني أبو جودة الذي جمعتهما أجمل سنوات حياتهما.

وكشفت كارلا أنها تلقت رسائل تحدثت بطريقة تضمنت نوعاً من الشفقة عليها كأن صفة المرأة المطلقة “عيب”. هناك رسائل تلقتها تضمنت شكاً وسيناريوهات وهمية كأنهم يقولون عندما انتهت القصة، الكتاب لم يكن جيداً، وهذا الشيء ليس صحيحاً.

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رسالة واحدة أثرت بكلماتها البسيطة على كارلا حيث جاء فيها أن تبقى قوية والمثال الأعلى لإبنتها وأن تبقى وفية لنفسها ولقوة الـ “في male” الموجودة بداخلها. هذه الرسالة وجهتها كارلا منها الى كل امرأة.

نذكر أن كارلا حداد كانت قد أعلنت عن خبر انفصالها عن طوني أبو جودة عبر حسابها على انستغرام وكتبت “رغم انفصالي وطلاقي من طوني ابو جودة الذي حصل بإتفاق حضاري تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى “ليا الأساس. ثم عادت وعلقت كارلا حداد على الخبر قائلة “ما تزعلوا … نحن سعداء”.

نذكر ان كارلا وطوني تزوجا في اكتوبر عام 2004 ورُزقا بإبنتها الوحيدة ليا في عام 2009.