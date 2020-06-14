شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "لؤلؤ" لـ مى عمر يعاين أماكن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج الشاب محمد عبد السلام ، معاينة أماكن تصوير مسلسل "لؤلؤ" الذى يعد البطولة الأولى المطلقة للفنانة مى عمر، والمقرر أن يعرض خارج السباق الرمضانى، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وبدأ فريق العمل الاستعدادات والتحضيرات المبدئية للعمل، بعدما سلمت المؤلفة زينب عزيز الحلقات الأولى من المسلسل، حيث تبدأ شركة سينرجى المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من الفنان أحمد زاهر، وإدوارد.

ويأتى خوض مى عمر تجربة البطولة المطلقة بعد تحقيقها نجاحات كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة فى الدراما منها "الفتوة"، و"ولد الغلابة" و"ريح المدام" و"عفاريت عدلى علام" و"الأسطورة" و"حالة عشق"، و"الطبال" و"كلام على ورق" و"حكاية حياة" وفى السينما قدمت فيلمى "تصبح على خير" و"آخر ديك فى مصر".

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وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.