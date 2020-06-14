شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حمام السباحة.. أول صورة للشرنوبي من شهر العسل بعد عقد قرانه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب محمد الشرنوبي متابعيه وجمهوره بأول صورة له من شهر العسل، الذي يقضيه حالياً بعد عقد قرانه أول أمس، على راندا رياض، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أوضح أنه اقتصر فقط على وجود الأسرتين.

ونشر الشرنوبي صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وسط حمام السباحة، والتي تعد أول صورة له بعد عقد قرانه أول أمس، بينما شاركت زوجته راندا رياض، ستوري عبر حسابها منذ قليل، من نفس زاوية التصوير ليؤكدا أنهما يقضيان شهر العسل في أحد المنتجعات السياحية.

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يشار إلى أن أول تعليق للمطرب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قال: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً".

وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

كما حرصت راندا رياض، على نشر مجموعة صور من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي، وكتب " الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي و حبيبي محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبي ان شاء الله و يخليك دايماً سند و ضهر ليا، بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".