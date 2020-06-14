شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم واجهوا كورونا بأغانيهم وحفلاتهم أبرزهم الكينج وتامر حسنى وفضل شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل إنتشار فيروس كورونا هناك مطربين تسرب إليهم اليأس وظلوا حبساء داخل منازلهم يخشون الإصابة بهذا الفيروس اللعين، وينتظرون ما سوف تأتى به الأيام، وهؤلاء هم الأغلبية وعلى النقيض هناك مجموعة قليلة من المطربين لم يتأثروا بهذا الفيروس وظلوا يعملون بجد ويفكرون فيما هو آت دون النظر إلى أى شىء يعوق مسيرتهم الفنية بإصدار أعمال جديدة أو على الأقل الظهور بشكل إيجابى وبعمل إيجابى حتى ولو بإقامة حفل أون لاين .

على سبيل المثال الكينج محمد منير تغلب على مرضه والعملية الجراحية الخطيرة التى أجراها، وأمتع جمهوره بحفل أون لاين شاهده الملايين فى منازلهم وعبروا عن استمتاعهم بالحجر المنزلى مع الكينج.

وهناك نجوم أيضا حطموا اليأس وتفاءلوا وأصدروا أعمال جديدة وكلل الله جهودهم بالنجاح منهم، النجم فضل شاكر الذى تخطى حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية "غيب" التي تم طرحها في الأول من يونيو الجاري، وحققت 4 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تخطت أغنية "وحشتونى" للفنان فضل شاكر7 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على يوتيوب، منذ شهر.

كما اقتربت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال من 10 ملايين مشاهدة ، أما النجم تامر حسنى الذى شارك بحفل أون لاين من أمام الأهرامات حقق كليب أغنيتة «وأنت معايا» التى يشارك معه الشاب خالد مياقرب من 14 مليون بعد طرحها عبر قناة «تامر» الرسمية على موقع يوتيوب المبارك.

أغنية وأنت معايا من ألبوم "عيش بشوقك" جمعت تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها، وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني والمطرب التونسى بلطى والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، كما حققت أغنية «غريب الحب» للفنان رامي صبري، 2 مليون و377 ألف مشاهدة، بعد طرحها في أخر مايو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أيضا أغنيتة "حياتى مش تمام" نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب" وتخطت الأغنية حاجز الـ 11 مليون مشاهدة بعد ثلاث شهورمن طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" كما حقق كليب «جمالها» للفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 7 ملايين و200 ألف مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب، يوم 25 مايو.

أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطفة، أما النجم محمد رمضان قد حقق أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" بعد مرور يومين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والإعتماد على الصورة المبهرة.

كما طرح المطرب حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

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أحمد جمال قام بتصوير أغنية بعنوان "جيل بطل" لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل" من إخراج تامر الضبع وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز، وشارك فى تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى.

كما حققت أغنية العمر لـ نانسي عجرم، من تتر مسلسل "سكر زيادة" نجاحا كبيرا جدًا واقتربت من كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"

وكذلك حقق فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني" مليون و217 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على موقع "اليوتيوب".

ما تغيبش ثواني» لـ وائل جسار، كلمات خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد وفي نفس السياق حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 6 ملايين و568 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب .

وطرحت إليسا مؤخرًا ايضا أغنية «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطرح محمد محيى أغنيتين من ألبومه هما "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، أما الثانية "فوضت أمرى"، فهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

الفنان رامي جمال كان قد طرح فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادى.

كما حققت أغنية "ماتسبنيش" لـ آمال ماهر، نجاحا كبيرا جدًا، وتخطت الـ 7 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات: أمير طعيمة، والحان: خالد عز، وتوزيع موسيقي: نادر حمدي كما أطلق النجم خالد سليم كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، والتى حققت تواجد قوى بمجرد طرحها.