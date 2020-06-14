شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "ليالينا 80" يرون كواليسه ويكشفون عن جزء جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف احمد عبد الفتاح، أن مسلسل "ليالينا 80"، جاءت فكرته لرصد فترة معينة موجودة في تاريخ مصر وهى فترة الثمانينات التي ظلمت بشكل كبير بسبب عدم تناولها في أي أعمال درامية أو سينمائية، وكانت فكرة تجميع المعلومات شيء صعب، ولازم تكون الاحداث متصلة ببعضها حتى يصدقها المشاهد.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "its show time" تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، بأن المسلسل مبنى على وجود 3 أجزاء وهايكون في "ليالينا 90" وسيتم تناول فترة التسعينات خلالها.

فيما أكد أحمد صالح مخرج "ليالينا 80"، بأن ردود الفعل الذى تلقاها كانت كبيرة جدا على المسلسل واتفاجئت بأن في شباب في سن الـ 25 بيتابعوه لأن كان عندهم اشتياق يشوفوا هذه الحقبة الذى لم يعاصروها، مشيرا إلى أنهم صوروا في في وسط البلد وواجهوا صعوبة في اخلائها من الناس وكان الأمر مجهد جدا على شركة الانتاج

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فيما قالت الفنانة رنا رئيس، بأنها جسدت خلال العمل دور "جميلة" وهى تركيبة مختلفة بتحب الحياة بس نقطة ضعفها الضلمة وتتعرض لحادث تفقد فيه بصرها فتعيش داخل الضلمة التي تخاف منها، وتتوالى الاحداث.

وعن تحضيرها للشخصية قالت، شاهدت أفلام كثيرة في فترة الثمانينات سواء شرقى أو غربى، وأشوف طريقة وشكل الملابس والكلام بين الأشخاص وبعضها، وعملت شخصية "جميلة" زى مادونا في لبسها وكل حاجة مع اللمسة المصرية في النهاية، وبجد عيشت أحلى كواليس في حياتى لأنى وقفت أمام نجوم كبار واستفدت منهم كثيرا.