شكرا لقرائتكم خبر عن البوم جديد وتعاون مكثف مع عزيز الشافعي.. محمد رشاد يكشف مفاجأتة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد رشاد متابعيه عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عن مفاجأة يتكتم عليها، وذلك حينما نشر عدة صور تجمعه بالملحن عزيز الشافعي، دون الكشف عن تفاصيل ما يحضرون له، وهو ما حصل مرة أخري حينما نشر صورة مع الملحن أحمد زعيم، حيث علق علي الصورة بكتابة "اقول ع المفاجأة ولا اخليها مفاجأة؟!".



رشاد وعزيز الشافعي





رشاد عبر انستجرام

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المطرب محمد رشاد الذى دخل مجال التمثيل للمرة الأولي في رمضان الماضى، كشف عن تلك المفاجأة من خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها أنه بدأ الإعداد لألبومه الجديد، والذى سيشهد تعاون مكثف مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعي خلال أكثر من أغنية بدأوا العمل عليها خلال الفترة الماضية ، حيث انتهوا من عدد منها أيضاً.

وذلك بعدما نجح عزيز الشافعي خلال 2020 على وجه التحديد في تقديم أكثر من أغنية مميزة مثل مشاركته بقوة في ألبوم الهضبة عمرو دياب سواء من خلال التأليف أو التلحين بجانب أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام" التي حققت نجاحاً كبيراً.

أيضاً طرح محمد رشاد في وقت سابق من العام الجاري أغنية باسم "دلع"، كما شهد 2020 مشاركته للمرة الأولي في مجال التمثيل، وهو ما دفعه حسبما قال للبدء على ألبوم غنائى يأمل أن يطرحه خلال هذا العام أيضاً.