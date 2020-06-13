مي العيدان متهمة بالعنصرية بعد نشرها صورتين لطليق وزوج شقيقة محمد رمضان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الإعلامية الكويتية مي العيدان، لم تنس "بلوك" الفنان محمد رمضان بعد تنمرها على والده، فاختارت هذه المرة أن تسخر من شقيقته إيمان رمضان.

ونشرت العيدان المعروفة بإثارتها للجدل، صورتين عبر حسابها بإنستغرام لشقيقة محمد رمضان واحدة مع طليقها والثانية مع زوجها الجديد.

وكتبت العيدان على الصورتين: "صورة أزواج ايمان رمضان أخت محمد رمضان الأول طليقها أبو بنتها والثاني زوجها الثاني . . ماشاء الله تخصص بيض وحلوين".

وتعرضت الإعلامية للانتقادات من متابعين ووصفوها بالعنصرية واعتبروا أنها تقوم بهذه التصرفات نكاية في محمد رمضان الذي قام بعمل "بلوك" لها مؤخرًا، فكتب أحدهم :"انتي ليش قلبك واجعك عشان سوالك بلوك قلتي تنبشي ورا عيلته. الحين شنو راح تستفيدين".

وتابع آخر: "أنتي فين والناس فين، الناس قايمة قاعدة تحارب العنصرية وانتي تحطي تعليقات غريبة وتكون تخصص بيض ايش المشكلة".

وقبلها علقت العيدان على صورة لمحمد رمضان مع طليقته وزوجته الحالية قائلة: "صور زوجات محمد رمضان .. أم حجاب الأولى أيام الفقر والشقراء بعد ماشاف الفلوس .. اَي وخده عندكم أحلى".

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وقبلها نشرت صورة لمحمد رمضان وهو يقبل يد والده، وتنمرت على شكل الأخير وواصفةً إياه بالمخيف، وهو الأمر الذي عرضها لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت العيدان على صورة رمضان ووالده: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع"، وهو ما أشعل خلافا مكتوما بين الطرفين تطور بعد واقعة فيديو صدام حسين الذي ظهر فيه رمضان يمدح الرئيس العراقي فهاجمته العيدان.

ومؤخرا، طرح الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، إذْ ظهر بشكل يتماشى مع الأزمة الراهنة وهي انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم.

واستطاع رمضان استغلال أزمة كورونا كي يجني مشاهدات عالية، إذ حاز الفيديو كليب الذي تم عرضه على قناته عبر اليوتيوب على نصف مليون مشاهدة في 4 ساعات فقط.

وارتدى الفنان في الكليب كمامة باللون الذهبي وفي يديه ارتدى قفازًا مرصعًا، إضافة لارتدائه الملابس الوقائية ضد فيروس كورونا، موجهًا للجمهور العديد من النصائح، ويمكن القول بأن الكليب أيضًا يعد ترويجًا لخطة التعايش مع كورونا التي انتهجتها العديد من البلاد تزامنًا مع إعادة الافتتاح مجددًا.

وطالب محمد رمضان المواطنين بأن يلتزموا بتعقيم اليدين وارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي وعدم التواصل عن قرب وتجنب السلام باليد، موضحًا أن هذا يعد وقاية من الإصابة بالفيروس.