الموت يفجع بوسي ونورا بعد أشهر من وفاة شقيقتهما الكبرى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية بوسي، وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، لصدمة جديدة بوفاة شقيقها محمد قدري، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم.

وأعلن خبر الوفاة، الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، قائلة: ”توفي محمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا اسكنه الله فسيح جناته أزمة قلبية خالص التعازي للاسره”.

وكانت رحلت "هدى" الشقيقة الكبرى لكل من الفنانتين "بوسى" و"نورا"، في شهر مارس الماضي، وكانت هدى بعيدة عن الأضواء بعكس شقيقتيها، وظهرت مرات محدودة في مناسبات عائلية كان آخرها الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقتها مي نور الشريف وبدا واضحا أنها تعاني من متاعب صحية.

وآخر ظهور للفنانة بوسي كان في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء فريضة العمرة مع ابنتيها مي وسارة، بينما ظهرت الفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بوسي مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين وشارك في بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضي .

Advertisements

وشاركت بوسي في مسلسل "قيد عائلي" ودارت أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع، والذي يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

وكانت بوسي شلبي قد كشفت عن كيفية قضاء وقتها في ظل شعور الجميع بالملل من الجلوس في المنزل لفترة طويلة، وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقالت بوسي إن فترة حظر التجول يمكن استغلالها بشكل جيد، ليستفيد منها كل شخص بطريقة مثالية، فهي تحرص بشكل مبدئي على ممارسة رياضة المشي أسفل منزلها مباشرة.

وأضافت بوسي: "أعيش بمفردي في المنزل، وبما إننا نجلس في البيت لفترة طويلة، ولدي العديد من أصدقائي يعيشون بجواري، فأنا أقضي معظم الوقت في منزل الراحل نور الشريف".