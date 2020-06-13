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أحمد مالك ينفى مشاركته في فيلم "نص أزمة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد مالك، حول ما تردد من أخبار تخص مشاركته في فيلم "نص أزمة"، مؤكدا في تصريح خاص لـ "الخليج 365، لا صحة لما تردد عن مشاركتى في هذا العمل ولم يكلمنى أي شخص عن هذا الفيلم أو المشاركة فيه من أصله.

 

وكان الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، أعلن الانتهاء من التفاصيل الأخيرة للبدء في تصوير فيلمه الجديد "نص أزمة" والذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كوفيد 19 – .

 

وقال عمرو عصمت إن الفيلم مرشح لبطولته كلا من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف. 

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وأوضح "عصمت" أن فكرة الفيلم جاءت عقب انتشار فيروس كورونا فى العالم أجمعه، وأن خوف الجميع من الميكروب جعل صناع العمل يتفقون على الشروع في فيلم تدور أحداثه مع انتشار الفيروس عن أول أسرة مصرية تصاب بجائحة كورونا وتقرر أن تحذر الجميع من الفيروس اللعين ولكن تقابل مواقف وأحداث تغير مجرى الفيلم رأسًا على عقب. 

 

يذكر أن اخر اعمال أحمد مالك فيلم "رأس السنة" وشارك في بطولته، إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، والفيلم أحداثه تدور حول طبقة معينة فى يوم "رأس السنة"، ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

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