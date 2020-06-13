رحاب الجمل: نجلاء بدر ايدها اتجزعت بسبب ضربى لها ومحمد رمضان ضربنى بجد

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وتابعت خلال لقاءها في برنامج "its show time" تقديم الاعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة cbc، مشهد ضربى لـ نجلاء بدر كان حقيقى والسبب في كده المخرج محمد سانى لأنه طلب مننا يكون الضرب بجد مش تمثيل، واتسبب في ان نجلاء بدر ايدها اتجزعت، وفى نفس الوقت محمد رمضان ضربنى جامد بالقلم والشلوت ووشى بقى لون أحمر من الضرب
وأضافت، كل الممثلين بالمسلسل أصحاب بجدمش مجرد زملاء وخلاص وبنحب بعض جدا، ومحمد سامى قدر يوصل احساسنا للجمهور بنصايح كتير بأنه خلانا ننسى ان في أي كاميرا واننا نمثل بشكل طبيعى، وده شفناها من خلال ردود فعل المشاهدين
يذكر أن مسلسل "البرنس" عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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