شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار شائعات حول انفصاله عن ايمي.. حسن الرداد: البعض يبحث عن التريند "عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات عديدة طاردت الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة ايمي سمير غانم حول انفصالهما، وهي الشائعات التي زادت حدتها بقوة خلال اليومين الماضيين، حيث انتشرت عدد من التقارير التي أكدت أن الثنائي انتهي بهما الأمر إلي الطلاق، .. وهو الأمر الذى أخرج الفنان حسن الرداد عن صمته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر من خلال تدوينه كتب فيها : " الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم" .

حسن الرداد عبر تويتر وما ان نشر الفنان حسن الرداد تلك التغريدة حتي تفاعل معها العديد من متابعيهم بتمني استمرار الحياة الزوجية لـ حسن وايمي طويلاً، كما طالبه البعض بألا يلتف للشائعات التي تحاول تعكير صفو علاقتهما. Advertisements

حسن الرداد وايمي على جانب سبق وأكد الفنان حسن الرداد، أنه لا يملك أى حساب على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، مشيرا إلى أن هناك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته، حيث قام الرداد بنشر "سكرين" من حساب مزيف باسمه على تيك توك، وعلق عبر حسابه على "فيس بوك"، "الأكونت ده مزيف وأنا ماعنديش أكونت على تيك توك، وغير مسئول عن ما يكتبه هذا الشخص المنتحل"، حيث يتضمن هذا الحساب أكثر من 135 ألف متابع، يعتقد أن هذا الحساب هو الحساب الرسمى لحسن الرداد على تيك توك.

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