شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة رمضان 2021.. تامر مرسى يعلن التعاقد مع أحمد السقا وأمير كرارة لتقديم "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد منذ قليل رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع النجمين الكبيرين أحمد السقا وأمير كرارة على تقديم مسلسل "نسل الأغراب"، قصة وإخراج محمد سامى، على أن يعرض على قنوات المتحدة فى موسم دراما رمضان 2021.

حضر التعاقد المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى، والمؤلف والمخرج محمد سامى، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة خلال موسم دراما رمضان المقبل.

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كان آخر تواجد للنجم أحمد السقا فى موسم دراما رمضان قبل الماضى بمسلسل"ولد الغلابة"، للمخرج محمد سامى، تأليف أيمن سلامة، بينما كانت أخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الاختيار"، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسى.