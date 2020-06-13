شيرين عبد الوهاب تعد طفلا بالخروج معًا بعد بكائه لجلوسه في المنزل بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاطفت النجمة شيرين عبد الوهاب مع أحد الأطفال الذى ظهر خلال فيديو وهو يبكي بشدة بسبب فيروس كورونا، وتأثيره علي حياته مثلما أثر علي حياة الكثيرين من توقف طال مختلف أشكال الأنشطة الترفيهية، وهو ما تسبب في توقف الحياة المعتادة لدى الكثيرين منهم هذا الطفل الذى بدا عليه التأثر الواضح وهو يتمني عودة الحياة لما كانت عليه قبل فيروس كورونا. المطربة شيرين عبد الوهاب نشرت الفيديو الذى ظهر خلاله الطفل، ثم وجهت له رسالة من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها: "حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح". Advertisements

شيرين عبد الوهاب خلال تغريدتها جدير بالذكر ان هذا الفيديو المتداول للطفل قد بدأ مع تزايد موجة كورونا، حيث تم نشره فى وقت سابق من شهر ابريل أى قبل شهرين من الآن، حيث تعاطف معه الكثيرون آنذاك ممن رأوا بكاء الطفل انعكاس لأطفال كٌثر يعانوا للغاية بسبب عدم تمكنهم من معايشة الأجواء بعد فيروس كورونا.

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