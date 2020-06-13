شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة في الله.. محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب لـ 3 مليارات مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، لعدد مشاهدات أكثر من 3 مليارات مشاهدة.

ونشر رمضان منذ قليل، مقطع فيديو قصير عبر حسابه للاحتفال بالرقم القياسي الجديد في مسيرته الفنية، وكتب قائلاً: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ٣مليارات مشاهدة ثقة في الله نجاح".

وعلى جانب آخر، تصدر محمد رمضان، تريند يوتيوب فى 14 دولة عربية ومن أبرزهم مصر، لبنان، الجزائر، السعودية، الأردن، والعراق، حيث حققت أغنية كورونا فيروس أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحها بقناته على "يوتيوب"، التى تتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.