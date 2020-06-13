شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ضيف شرف مع كريم عبد العزيز في هذا الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أمير كرارة في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، الذى انتهى من تصوير الشهور الماضية وينتظر طرحه في السينمات بعد قرارفتح السينمات الفترة المقبلة، للمخرج خالد الحلفاوى، ويظهر كرارة ضمن أحداث الفيلم كضيف شرف بشخصية مختلفة وجديدة.

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"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحلفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.