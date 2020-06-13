شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه كريم بمناسبة عيد ميلاده برسالة وصورهما مع الساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على الاحتفاء بعيد ميلاد شقيقه كريم محمود عبد العزيز مؤخراً من خلال حسابه علي موقع "تويتر"، حيث نشر رسالة وجهها له بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي جمعتهما معًا في مناسبات مختلفة، وظهر خلالها والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز إلى جانبهما، وعلق عليها بكتابة: "عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز، يعنى أخويا الصغير وابنى الكبير، سندى فى الدنيا والرجولة كلها، كل سنة وأنت طيب وبخير وناجح وسعيد، ربنا يحميك ويحفظك ويباركلك ويبعد عننا أى حاجة وحشة ودايما تكون فى أحسن صحة وحال إن شاء الله (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).



كريم محمود عبد العزيز ووالده وشقيقه الأكبر محمد

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وكان نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز في ذكرى ميلاد والده الراحل محمود عبد العزيز -التي جاءت قبل أيام- علي صفحته الخاصة بموقع إنستجرام صورة له مع والده وعلق عليها قائلاً: "بكرة، إن شاء الله 4 يونيو 2020 عيد ميلاد أبويا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعيد فى مكانك الطاهر اللى أتمنى إن ربنا يجمعنى بحضرتك فيه على خير، و لحد ما أجى لحضرتك أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصلك وتكون مبسوط وراضى عنى".

وأضاف: "كل سنة وحضرتك ضهرى و سندي وأماني يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي.. ورغم المسافة إللى بينا برضه جمعتنا صورة جديدة يوم عيد ميلاد حضرتك.. إلى أن نلتقي فى مكان واحد إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله)".