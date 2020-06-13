شكرا لقرائتكم خبر عن هل استعادت كاتي هولمز قصة حبها بخطيبها السابق كريس كلين ؟ اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل استعادت كاتي هولمز قصة حبها وعلاقتها الرومانسية بكريس كلين ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما آثار الكثير من الجدل بين عشاقي ومحبي كاتي هولمز، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما ما تردد و جاء التفي بمجرد التواصل مع المتحدث باسم كاتي هولمز و الذي أشار أنها قصة كاذبة .

بدأت الشائعة بنشرموقع " نيوايديا " تقرير يؤكد أن هولمز" تشعر بالملل " بطريقة لا تحتمل و ذلك أثناء وجودها في الحجر المنزلي الذاتي مع عائلتها في توليدو خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم ، وتقضي هولمز وقتها في مشاهدة " Netflix "، وهو ما أثار اهتمامها بخطيبها السابق مرة أخرى ، فقد أشار التقرير أن كاتي هولمز قررت التواصل من جديد بكريس بعد مشاهدة مسلسله الجديد " Sweet Magnolias " .

و لمن لا يعرف أن كاتي هولمز و كريس كلاين تواعدا لمدة خمس سنوات ، بما في ذلك خطوبة استمرت لمدة عامين كاملين و انتهت في عام 2005 ، قبل أن تتزوج كاتي هولمز من نجم هوليوود الشهير توم كروز.

و أكد مصدر للموقع أن كاتي هولمز لاحظت إنها تتابع التليفزيون بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعلها تفكر في السبب الحقيقي وراء ذلك حتي اكتشفت أن كريس الذي كان أول حب حقيقي لها هو بطل المسلسل، و أشار المصدر أن كاتي هولمز ترسل رسائل ودية لحبيبها القديم لتهنئه بـ " Sweet Magnolias " إلا أن الدائرة المقربة لهولمز تريدها أن تستعيد هذه التجربة و خاصة أن الثنائي هم الآن أكثر نضجا .