"السعي لتركيع مصر مستمر".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على المفاوضات الجارية الحالية حول سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " إثيوبيا إما تظن أن الظرف مناسب لانشغال القيادة بالجبهة الغربية أو إنها (متسلطة) و(مزقوقة) على مصر لاستفزازها ثم استنزافها في ظل ضمانات عسكرية خارجية".

وأضاف الحلفاوي: "السعي لتركيع مصر مستمر. وصمود مصر شعبا وجيشا وقيادة مستمر أيضا. محروسة بإذن الله".

وفي سياق اَخر، تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.