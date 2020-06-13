محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، فيديو لطفل يبكي بسبب عدم خروجه من المنزل، خوفا من فيروس كورونا.
وعلقت شيرين على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على تويتر: "حبيب قلبي، ربنا يحفظك لأهلك، والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح".
يذكر أن شيرين ظهرت قبل يومين في سهرة غنائية مع زوجها المطرب والملحن حسام حبيب، داخل منزليهما، بسبب شائعات الخلاف بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد بكائه.. شيرين عبدالوهاب تعد طفلا بالخروج معه بعد أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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