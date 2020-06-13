بعد الإساءة لابنتيه.. نسرين أمين تعلن دعمها لـ شريف منير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة نسرين أمين، دعمها للفنان شريف منير، في الفكرة التي طرحها بخصوص اللجوء للشرطة لوقف مهازل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإساءة مؤخرًا لابنتيه كاميليا وفريدة.

ونشرت نسرين صورة لأسرة الفنان شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "ادعم استاذ شريف منير ضد التعليقات المريضة والسخيفة والمتنمرة والمتعصبة على مواقع التواصل الإجتماعي".

ونشر الفنان شريف منير، منذ قليل، مقطع فيديو يجمعه بابنتيه "فريدة وكاميليا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال منير في الفيديو مشيرًا إلى ابنتيه: "مساء الخير، دول المذنبين، دول المتهمين، اللي عملوا المصيبة، اللي بوظوا البشرية، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لان الناس اللي شتموني بيكلموني بالدين، هما دول اللي أذوا الدنيا كلها البنتين الكبار أوي".

وأضاف منير: "بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر كل الناس اللي دعمتني، ودعمت فريدة وكاميليا، وأنا بشكركم على إحساسكم وشعوركم".

وتابع منير: "اللي طالبه منكم النهاردة لازم يكون في وقفة قوية، لازم كلنا نبقى إيد واحدة، أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج ما تسكتوش، أعملوا بلاغ، الأهتمام غير طبيعي من قبل النيابة، والناس فارق معاها الموضوع جدا، وعايزين يساعدوا".

وكان الفنان شريف منير قد أعاد نشر صورة ابنتيه "كاميليا وفريدة"، بعد حذفها من حسابه بموقع "إنستجرام".

وكشف "منير"، سبب حذف الصورة وإعادة نشرها مرة أخرى قائلًا: "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة، فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما أنشُرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هتاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا"