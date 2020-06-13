بعد الإشادة بحفلها.. اَمال ماهر ترد على أمير طعيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:

علقت الفنانة اَمال ماهر، على إشادة الشاعر أمير طعيمة، لها ولحفلها الذي أحيته مساء أمس بالأهرامات.

وكتبت اَمال، عبر حسابها على تويتر: " الف شكر ياشاعر يا مبدع والنجاح دة أنت لك جزء كبير فيه".

وكان أمير طعيمة، قد وجه رسالة لاَمال ماهر عبر "تويتر"، بعد حفلهاالناجح، قال فيها: " مبروك لأختي العزيزة والفنانة الكبيرة فناً وخلقاً آمال ماهر على الحفل الرائع والاستثنائي برافو "

يذكر أن الحفل أذيع عبر منصة "شاهد vip"، وقناة "إم بي سي مصر".