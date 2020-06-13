محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:
علقت الفنانة اَمال ماهر، على إشادة الشاعر أمير طعيمة، لها ولحفلها الذي أحيته مساء أمس بالأهرامات.
وكتبت اَمال، عبر حسابها على تويتر: " الف شكر ياشاعر يا مبدع والنجاح دة أنت لك جزء كبير فيه".
وكان أمير طعيمة، قد وجه رسالة لاَمال ماهر عبر "تويتر"، بعد حفلهاالناجح، قال فيها: " مبروك لأختي العزيزة والفنانة الكبيرة فناً وخلقاً آمال ماهر على الحفل الرائع والاستثنائي برافو "
يذكر أن الحفل أذيع عبر منصة "شاهد vip"، وقناة "إم بي سي مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإشادة بحفلها.. اَمال ماهر ترد على أمير طعيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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