جورج وسوف يعلق على شائعة تدهور حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان السوري جورج وسوف، على الشائعات التي تداولت في الساعات الأخيرة بشأن تدهور حالته الصحية، والتي تسببت في تأجيل أخر مشاريعه الفنية.

ونشر وسوف منشورًا، عبر حساباته الرسمية بـ"إنستجرام وتويتر"، وعلق عليها: " لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم وجه يصرخ من الخوف ".

وأضاف وسوف: "أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر، انا بصحة جيدة جداً وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات".

Advertisements

وعلق وسوف :"أنا بخير والله بخير".

وكانت أنباء قد تداولتها المواقع الإخبارية صباح اليوم، بشأن تعرض جورج وسوف لوعكة صحية، اضطرته لعدم استكمال أحدث أغنياته "حلاوة الروح".

وأغنية "حلاوة الروح" من كلمات الشاعرة نادين الأسعد وألحان وليد توفيق.