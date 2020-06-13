"يجمعني فيك عن قريب".. قصي خولي ينشر فيديو "لايف" مع نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان السوري قصي خولي مقطع فيديو"لايف"، خلال حديثه مع نجله "العميد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال "خولي" في الفيديو :"يا بابا، ياروحي، ياعمري، اشتقتلك أنا، حبيبي".

وعلق خولي على الفيديو: "ياروحي وضوء عيوني هالصوت، يابابا، الله يحميلنا إياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت، ويجمعني فيك عن قريب، الله يحمي أطفال العالم جميعا".

كان قصي خولي ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى، وكشف أن نجله يبلغ من العمر عام ونصف العام، ويشارك في رعايته، دون الكشف عن زوجته.