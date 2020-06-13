الفن في أسبوع| وفاة فنان ومخرجة وخطوبة وعقد قران وشفاء 3 فنانين و5 يتلقون العلاج من كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بإصابات وشفاء الفنانين من كوورنا، وعقد قران الشرنوبي، ووفاة الفنان محمود مسعود، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

بعضهم تعافى والبعض الآخر ما زال يتلقى العلاج.. نجوم أعلنوا إصابتهم بـ"كورونا"

أعلن عدد من نجوم الوسط الفني إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعضهم ما زال يتلقى العلاج اللازم سواء بالحجر المنزلي أو بالعزل الصحي بمستشفيات الجمهورية، والبعض الآخر أعلن تعافيه تماما من الفيروس.. إليكم التفاصيل

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر ناهز 68 عامًا

توفى يوم الخميس، الفنان القدير محمود مسعود، عن عمر ناهز 68 عاما بهبوط فى الدورة الدموية.. إليكم التفاصيل

صور| عقد قران الشرنوبي وراندا رياض

أكد محمد الشرنوبي عقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام.. إليكم التفاصيل

بعد إثارتها لحيرة متابعيها بصورة مع شخص.. نيللي كريم لـ"الخليج 365": "أنا مخطوبة"

أثارت صورة نشرتها النجمة نيللي كريم عبر "إنستجرام" لشخص تمسك بيده دون أن تكشف عن هويته، تساؤل عدد كبير من متابعيها، خاصة أن الصورة جاءت بعد أيام قليلة من نفيها لخبر الزواج الذي تردد بقوة الأيام الماضية.. إليكم التفاصيل

مهرجان القاهرة يقبل استقالة المدير الفني أحمد شوقي

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تقدم الناقد أحمد شوقي باستقالته، بعد مدة قصيرة من إعلانه توليه منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر.. إليكم التفاصيل

أول تعليق لـ "الدحيح" بعد توقف برنامجه: "إلى اللقاء في مغامرة جديدة"

أعلن أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح" الشهير، عن توقف برنامجه بعد فترة من النجاح.. إليكم التفاصيل

والد حسام حبيب يكشف لمصراوي حقيقة إصابة شيرين بفيروس كورونا

قال حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، إن شيرين عبدالوهاب لم تصب بفيروس كورونا المستجد كما أشيع.. إليكم التفاصيل

وفاة شيرين غيث مخرجة فيلم"همس التخيل"

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،عن وفاة المخرجة شيرين غيث.. إليكم التفاصيل

بالصور.. خطوبة حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الفنان حسن شاكوش اليوم الأحد، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بفندق هيلتون بيراميدز جولف، واقتصر الحفل على عدد محدود جدا من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.. إليكم التفاصيل

صورة| متابعة تسخر من لون ابن محمد رمضان.. والأخير يرد عليها

رد الفنان محمد رمضان على متابعة سخرت من شكل ولون ابنه، عبر حسابه على فيسبوك.. إليكم التفاصيل