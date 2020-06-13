تراند اليوم : وفاة فنانة شهيرة بفيروس كورونا تشعل السوشيال ميديا وترد: مؤامرة

أبدت المطربة التونسية صوفية صادق، اليوم السبت، استغرابها من ترويج شائعة وفاتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال وجودها بمصر.

وأعربت صادق، حسب وسائل إعلامية عن استيائها من ترويج شائعة وفاتها، لا سيما أنها تأتي في وقت تستعد فيه للمشاركة في عدد من المهرجانات والعروض الفنية الصيفية.

واعتبرت الفنانة التونسية ترويج هذه الشائعة ”مؤامرة“ تحاك ضدها، لافتة إلى أن ”أجهزة الأمن ستقوم بملاحقة هؤلاء لمحاسبتهم“.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم نبأ وفاة الفنانة صوفية صادق، جراء إصابتها بمرض كورونا أثناء وجودها في مصر.

وصوفية صادق واحدة من أبرز المطربات التونسيات، وأقامت في القاهرة لعدة سنوات، واشتهرت بأغانيها الوطنية، أبرزها: ”ميهمنيش“ و“نموت عليك“ و“بتحلى الليالي“.