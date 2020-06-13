تراند اليوم : شاهد.. فنان مصري لناشط: وحياة أمك لأحبسك وأخليك تبوس جزمتي

يعيش الفنان المصري شريف منير، خلال الفترة الأخيرة في أزمة مع بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور ابنتيه التي نشرها مؤخراً وحذفها بعدما تعرضتا للتنمر، ثم عاد لنشرها مرة أخرى، معلناً الحرب على كل من يخرج عن النص، أو يعلق بسوء.

في هذا السياق، أعلن شريف مقاضاة كل من يسيء لابنتيه بتعليق خارج إلا أن هناك آخرين لم يتراجعوا عن الإساءة، وهو ما دفعه للدخول في اشتباكات كلامية معه.

وانفعل شريف وأقسم على مقاضاة أحد المتابعين الذي قام بتعبيرات خارجة لصورة ابنتيه، حيث قال: "عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لأحبسك وصورتك هتنزل متكلبش".

على الجانب الآخر، حرص بعض المتابعين على دعم شريف، ومطالبته بالهدوء وهو ما دفعه للرد قائلاً :"يبقا يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهاردة.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعاؤه للمباحث".

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كما حرص مجموعة كبيرة من الفنانين على مساندة شريف، حيث قال الفنان المصري خالد سليم في تعليق له:"ما شاء الله .. ربنا يحميهم ويبارك فيهم و يديمك فوق رؤوسهم".

وقالت الفنانة إيمان العاصى:"قمرات ما شاء الله يجننوا"، أما الفنانة أيتن عامر علقت:"ربنا يخليهملك دول قمرات وانت براحتك فى اى حاجة”، وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز "قمرات ربنا يحفظهم".



